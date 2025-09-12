Симоньян рассказала о состоянии после операции

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась, как чувствует себя после операции, которую провели после диагностирования у нее «страшной болезни».

«Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на Него и благодарю всех вас», — написала Симоньян в телеграм-канале.

Глава RT в выпуске программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 7 сентября призналась, что у нее диагностировали тяжелую болезнь и что ей «уже никогда не выйти в эфир». Она не назвала диагноз, но из ее высказываний было понятно, что ей предстоит операция на груди.

Симоньян вышла на связь 9 сентября после операции. Она сообщила, что вышла из наркоза и грызет шоколадку.

Супруг Симоньян, режиссер Тигран Кеосоян девятый месяц находится в коме. «Пришла беда — отворяй ворота. <…> «А ворота в нашем доме не то что не запираются, а их уже, по-моему, снесло этим ветром судьбы», — охарактеризовала она свою жизнь.

