Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил экс-президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота.

Болсонару признан виновным за «попытку государственного переворота, создание преступной организации», а также за насильственный подрыв верховенства закона, написала газета O Globo со ссылкой на решение суда.

Болсонару был президентом Бразилии с 2019 по 2023 годы. Во втором туре Всеобщих выборов в 2022 году он проиграл да Силве (49,1% против 50,9%).

Согласно материалам дела, экс-президент и его окружение хотели сорвать вступление в должность избранного президента Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года.

В январе 2023 сторонники экс-президента устроили беспорядки в столице и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тысяч человек, более 1,4 тысячи были задержаны.

Болсонару 70 лет. Был военным, в политику пришел в 1988 году, с тех пор семь раз становился депутатом национального парламента. Президентские выборы выиграл под лозунгом: «Бразилия превыше всего, а Господь превыше всех».