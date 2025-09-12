НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

Источник:
Sibnet.ru
319 0
Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару
Фото: Senado Federal / CC BY-SA 4.0

Федеральный верховный суд Бразилии приговорил экс-президента Жаира Болсонару к 27 годам и трем месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота.

Болсонару признан виновным за «попытку государственного переворота, создание преступной организации», а также за насильственный подрыв верховенства закона, написала газета O Globo со ссылкой на решение суда.

Болсонару был президентом Бразилии с 2019 по 2023 годы. Во втором туре Всеобщих выборов в 2022 году он проиграл да Силве (49,1% против 50,9%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВласть свергли в Непале после запрета соцсетей

Согласно материалам дела, экс-президент и его окружение хотели сорвать вступление в должность избранного президента Лулы да Силвы и готовили попытку переворота на 15 декабря 2022 года. 

В январе 2023 сторонники экс-президента устроили беспорядки в столице и попытались захватить правительственные здания. По оценке властей, в погромах участвовали около 5 тысяч человек, более 1,4 тысячи были задержаны.

Болсонару 70 лет. Был военным, в политику пришел в 1988 году, с тех пор семь раз становился депутатом национального парламента. Президентские выборы выиграл под лозунгом: «Бразилия превыше всего, а Господь превыше всех».

Еще по теме
Трамп счел появление дронов над Польшей ошибкой
Каллас назвала срок завершения конфликта на Украине
Лукашенко по просьбе Трампа помиловал 14 иностранных заключенных
Кремль прокомментировал «инцидент с дронами» в Польше
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
20
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий