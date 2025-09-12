Магнитная буря накроет Землю на выходных

Магнитная буря накроет Землю 13 и 14 сентября, соответствующий прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причина нестабильной геомагнитной обстановки — появление на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет, говорится в сообщении.

В четверг, 11 сентября корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Это означает, что формируемые здесь потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли.

Корональная дыра — это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из солнечной короны уходит в межпланетное пространство.

Ученые отметили, что текущий сентябрь демонстрирует необычно высокую геомагнитную активность — за первую декаду зарегистрировано уже три магнитных бури планетарного масштаба, тогда как за весь предыдущий месяц произошла только одна геомагнитная буря.

Специалисты лаборатории пообещали сформировать и опубликовать 12 сентября геомагнитный прогноз на выходные, в котором будут указаны уточненные баллы и время ожидающихся магнитных бурь.