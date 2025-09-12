НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Магнитная буря накроет Землю на выходных

Источник:
Sibnet.ru
247 0

Магнитная буря накроет Землю 13 и 14 сентября, соответствующий прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Причина нестабильной геомагнитной обстановки — появление на видимой стороне Солнца необычно крупной экваториальной корональной дыры, расположенной в плоскости вращения планет, говорится в сообщении.

В четверг, 11 сентября корональная дыра вышла в центр видимого солнечного диска. Это означает, что формируемые здесь потоки высокоскоростного солнечного ветра теперь направлены в сторону Земли.

Корональная дыра — это участок на Солнце, где магнитное поле разомкнуто и открыто в космос. Через такие участки горячий газ из солнечной короны уходит в межпланетное пространство.

Ученые отметили, что текущий сентябрь демонстрирует необычно высокую геомагнитную активность — за первую декаду зарегистрировано уже три магнитных бури планетарного масштаба, тогда как за весь предыдущий месяц произошла только одна геомагнитная буря.

Специалисты лаборатории пообещали сформировать и опубликовать 12 сентября геомагнитный прогноз на выходные, в котором будут указаны уточненные баллы и время ожидающихся магнитных бурь. 

Тема: Человек и космос
Признаки жизни обнаружили на Марсе. ФОТО
Окаменевшую «черепаху» заметили на Марсе. ФОТО
Как выглядит самое точное изображение Солнца. ФОТО
Опубликован новый снимок межзвездного объекта 3I/ATLAS
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
69
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
15
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег