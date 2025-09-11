НАВЕРХ
Энтузиаст семикратно уменьшил размеры Windows 11

Разработчик NTDEV представил скрипт nano11, который урезает размер системы Windows 11 почти в семь раз.

Если после стандартной установки Windows 11 занимает около 20 ГБ на диске, то благодаря nano11 этот объем сокращается до 3 ГБ. При этом облегченный образ устанавливается значительно быстрее обычной версии.

В частности, скрипт вырезает из операционной системы драйверы, Windows Hello, стандартные обои, IME-компоненты и даже Windows Update. Последний пункт делает сборку спорной для повседневного использования, поскольку система не сможет получать обновления.

NTDEV отметил, что проект создан исключительно ради эксперимента и демонстрации того, насколько можно «ужать» Windows 11, сохранив базовую функциональность. Скрипт доступен на GitHub и совместим с любыми редакциями Windows 11. 

Тема: Человек и компьютер
