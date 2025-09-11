Стандарт зарядки Quick Charge стал безопаснее

Компания Qualcomm обновила стандарт зарядки Quick Charge 5, чтобы сделать его более безопасным. Теперь он называется Quick Charge 5+, сообщила пресс-служба компании.

Теперь зарядка может использовать более низкое напряжение при более высокой силе тока. Например, 20 вольт и 7 ампер, что позволяет поддерживать пиковую скорость зарядки в течение более длительного времени.

Решения, которые ограничены 5 амперами, полагаются на более высокое напряжение. Это приводит к увеличению тепла, снижению эффективности и более высокому энергопотреблению. Соответственно, изменение позволит снизить нагрев устройств при зарядке.

Кроме того, теперь есть поддержка мощности до 140 Вт. Ранее максимальная мощность зарядки по стандарту Quick Charge 5 была ограничена 100 Вт. Это позволит зарядить аккумулятор, например, объема 4500 мАч с нуля до 50% за пять минут.

Ожидается, что первые устройства, которые будут поддерживать Quick Charge 5+, анонсируют на мероприятии Snapdragon 2025. Он пройдет с 23 по 25 сентября. Сертифицированные аксессуары и зарядные устройства появятся в продаже до конца года.