Каллас назвала срок завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может продлиться еще пару лет, считает верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Глава европейской дипломатии рассказала о возможных, с ее точки зрения, сценариях развития ситуации. «Думаю, что реалистический сценарий — это то, что война продлится в течение еще пары лет», — приводит ТАСС заявление Каллас.

«К сожалению, усилия ради достижения мира, в том числе и президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов», — сказала она, отметив, что при пессимистичном сценарии Украине придется уступить свои территории.

Ранее Трамп заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский еще не готовы к переговорам о мирном урегулировании конфликта.

«Что-то должно произойти, но Путин и Зеленский еще не готовы к этому. Но что-то определенно должно произойти. Мы собираемся это сделать», — сказал президент США.