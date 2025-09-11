Кремль прокомментировал «инцидент с дронами» в Польше

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в риторике Варшавы об истории с дронами на территории Польши ничего нового нет, она характерна для европейских столиц.

«Что касается риторики заявлений, которые мы слышим из Варшавы, — ну, собственно, ничего там нового нет. Эта риторика, она характерна практически для всех европейских столиц в последнее время. Мы видим ее продолжение», — приводит «Газета.ру» слова Пескова.

Песков добавил, что Кремлю нечего добавить к заявлению министерства обороны России об «инциденте с дронами» в Польше.

В ночь с 9 на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем Россию.

В Минобороны России заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Помимо этого в Минобороны выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.