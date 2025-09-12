Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

Совет директоров Банка России во главе с Эльвирой Набиуллиной в пятницу, 12 сентября примет решение о ключевой ставке. Ее, скорее всего, снизят, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

«Мы ожидаем, что совет директоров ЦБ РФ 12 сентября может снизить ключевую ставку на один-два процентных пункта, до 16–17% годовых, на фоне падения годовой и помесячной инфляции в августе, а также продолжения замедления роста потребительских цен в сентябре», — сказала Мильчакова в интервью «Банки.ру».

Согласно данным Росстата, в августе годовая инфляция замедлилась с 8,8% до 8,14%. Показатель сейчас лишь немногим превышает верхнюю границу прогноза Банка России на конец 2025 года в 8%, отметила эксперт.

По ее словам, одновременно помесячная инфляция в августе, даже несмотря на повышение тарифов ЖКХ с 1 июля, сменилась дефляцией в минус 0,4% по сравнению с краткосрочным скачком показателя на 0,57% в июле.