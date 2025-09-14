НАВЕРХ
Футуролог перечислил сценарии исчезновения человечества

Yle
Катастрофа
Фото: © Pxhere.com
Футуролог Карим Джебари из шведского Института исследований будущего оценил шесть катастрофических сценариев, которые могут привести к исчезновению человечества.

Хотя климатический кризис с повышениями температуры и уровня моря может иметь огромные последствия, вряд ли он приведет к гибели человечества, считает футуролог. Но он может увеличить общий уровень рисков — например, войн и пандемий, сказал Джебари в интервью финскому телеканалу Yle.

По его словам, крайне опасны извержения супервулканов. Их, примерно, 20 на Земле. Но такие извержения случаются примерно раз в 100 тысяч лет. Они происходят не так часто, чтобы стоило бояться за человечество, отметил ученый.

Угрозу для человечества может представлять неизвестный вирус с высокой смертностью, и контагиозностью. Ужасно, если бы появился вирус, который переносили бы кожные бактерии или клещи, уточнил Джебари.

Ядерная зима

Футуролог полагает, что реальную угрозу существованию человечества несет ядерная война. Она может начаться с применения зарядов ограниченной мощности, а потом вылиться в настоящий апокалипсис. Губительна будет и ядерная зима, которая последует за войной.

Джебари считает преувеличенной угрозу искусственного интеллекта для человечества. По его мнению, архитектура ИИ слишком ограничена и люди со временем создадут систему, которая не позволит ему выйти из-под контроля.

Космос — страшное место, полное враждебных сил, полагает ученый. Особенно опасны астероиды. Крупные изучены и считается, что они не столкнуться с Землей еще несколько столетий. Что же касается небесных тел поменьше, то тут риск возрастает, сказал футуролог.

