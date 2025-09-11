Sony выпустила приложение для контроля игровой активности детей

Компания Sony Interactive Entertainment выпустила приложение, позволяющее родителям контролировать игровую активность детей на консолях PlayStation. Информация об этом опубликована в официальном блоге компании.

Приложение PlayStation Family предоставляет доступ к функциям родительского контроля со смартфонов или планшетов. С его помощью родители могут, например, ограничить время, которое ребенок проводит за приставкой, или установить лимит на расходы в магазине PlayStation Store.

Софт предоставляет полный отчет о том, какие игры запускал ребенок и кого добавил в друзья. В случае, если установленный временной лимит был исчерпан, ребенок может отправить запрос на дополнительные часы или минуты, который родители могут одобрить или отклонить.

Также в PlayStation Family есть фильтры контента, позволяющие запретить запуск игр с неподходящим возрастным рейтингом. Приложение доступно в App Store и Google Play.