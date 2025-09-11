НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Пугачева рассказала о настоящей причине брака с Киркоровым

Источник:
Sibnet.ru
186 1
Алла Пугачева
Фото: © кадр из видео

Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери, такое признание она сделала в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ).

Пугачева рассказала, что у нее были хорошие отношения с матерью Киркорова Викторией, хотя его отец Бедрос ей не нравился.

«Когда она совсем плохая была, она сказала: "Прошу, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему". Тяжело вспоминать», — поделилась Пугачева.

Артистка добавила, что изначально решила за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним.

«Если говорят роман с Пугачевой, об этом знают все. А тут выйти замуж за Киркорова… Сразу привлекает внимание, все думают: кто такой? Ход примитивный, но сразу работает, и сейчас тоже», — отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПугачева выпустила песни о войне 

Певица уверена, что сейчас бывший муж на нее не обижен. «Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла. А что он мне мог дать? Не знаю, он только насмехается надо мной в КВН или чем-то еще. В принципе, видно, что он благодарен мне», — добавила Пугачева.

Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году, ей было 45 лет, ему — 27 лет. Их брак длился до 2005 года. Для артистки это было четвертое замужество.

Еще по теме
Нагиев рассчитал размер скромной пенсии
Мизулина назвала концерт Крида шагом к возвращению Пугачевой
Хоккеист Телегин задолжал бывшей жене Пелагее 72 млн рублей
Крид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп пообещал покарать всех причастных к убийству политика Кирка
США раскрыли территориальные требования России
Эксперт спрогнозировал снижение ключевой ставки
Половина опрошенных россиян заявили, что им хватает денег
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Самое обсуждаемое
69
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
16
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию