Пугачева рассказала о настоящей причине брака с Киркоровым

Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери, такое признание она сделала в интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом в РФ).

Пугачева рассказала, что у нее были хорошие отношения с матерью Киркорова Викторией, хотя его отец Бедрос ей не нравился.

«Когда она совсем плохая была, она сказала: "Прошу, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему". Тяжело вспоминать», — поделилась Пугачева.

Артистка добавила, что изначально решила за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним.

«Если говорят роман с Пугачевой, об этом знают все. А тут выйти замуж за Киркорова… Сразу привлекает внимание, все думают: кто такой? Ход примитивный, но сразу работает, и сейчас тоже», — отметила она.

Певица уверена, что сейчас бывший муж на нее не обижен. «Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла. А что он мне мог дать? Не знаю, он только насмехается надо мной в КВН или чем-то еще. В принципе, видно, что он благодарен мне», — добавила Пугачева.

Киркоров и Пугачева поженились в 1994 году, ей было 45 лет, ему — 27 лет. Их брак длился до 2005 года. Для артистки это было четвертое замужество.