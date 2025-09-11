НАВЕРХ
Мигрант в Иркутске избил и выбросил дочь из окна за прогул школы

Источник:
Sibnet.ru
Мигрант в Иркутске арестован по делу об избиении и покушении на убийство несовершеннолетней дочери, сообщила региональная прокуратура.

По данным ведомства, 28 ноября 2024 года мужчина увидел на улице свою 17-летнюю дочь, у которой в это время шли уроки в школе. Он ударил девушку и насильно посадил в автомобиль. 

По дороге отец продолжал бить дочь, в том числе металлическим шлангом, а затем, в квартире, вытолкнул в окно. Девушка упала с высоты четвертого этажа и получила травмы различной степени тяжести. 

Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, она выжила благодаря своевременной медицинской помощи. Ее отец задержан и помещен под стражу. Он является гражданином иностранного государства. Мужчина частично признал вину, уголовное дело против него направлено в суд.

Около 90% детей мигрантов не попали в российские школы
