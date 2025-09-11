Минкульт не выдал прокатное удостоверение комедии «Третья лишняя»

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения комедийной драме «Третья лишняя» (The Threesome), которая должна была выйти в российский прокат 11 сентября.

Информацию об этом со ссылкой на прокатчика картины в России — компанию «Экспонента фильм» опубликовал телеграм-канал «Кинопоиск». На сайте и в соцсетях самого прокатчика новостей об этом нет, как и анонса фильма.

Причина отказа в выдаче прокатного удостоверения не называется.

По сюжету фильма главный герой Коннор, пытаясь вызвать ревность у своей давней подруги Оливии, начинает флиртовать с другой девушкой, Дженни. Оливия не оставляет это без внимания, и в результате все заканчивается ночью втроем, после которой обе девушки выясняют, что беременны.

Главные роли исполнили Зои Дойч, Джона Хауэр-Кинг и Руби Крус. В мировой прокат фильм вышел 7 марта 2025 года. Картина имеет рейтинг R и возрастной ценз 18+.



