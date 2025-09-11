Соцсеть «ВКонтакте» запустила авторизацию через Max

Пользователям «ВКонтакте» и «VK Видео» стала доступна авторизация через национальный мессенджер Max, сообщили пресс-служба платформы.

Для авторизации достаточно быть зарегистрированным в Max. Пользователю нужно ввести логин и принять предложение о переходе в мессенджер. После этого он будет перенаправлен в чат-бот «Коды подтверждения», где сможет войти в аккаунт.

Если в аккаунте пользователя активирована двухфакторная аутентификация, то одноразовый код вводить не нужно, система запросит только дополнительный пароль, уточняется в сообщении разработчиков.

В августе количество зарегистрированных пользователей в Max превысило 18 миллионов, а в начале сентября — 30 миллионов. С 1 сентября 2025 года Max должны предустанавливать на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.