Трамп посчитал бессмысленной экономическую изоляцию России

Глава Белого дома Дональд Трамп считает бессмысленной экономическую изоляцию Москвы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире One America News Network, доступном на YouTube.

«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», — сказал он в интервью.

Единственная причина для изоляции — продолжение украинского конфликта. В случае мирной сделки Трамп открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики, подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США отметил, что продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам, поэтому Белый дом продолжит работать над урегулированием конфликта и рассчитывает на заключение мирного соглашения.