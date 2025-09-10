НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп посчитал бессмысленной экономическую изоляцию России

Источник:
Sibnet.ru
326 1

Глава Белого дома Дональд Трамп считает бессмысленной экономическую изоляцию Москвы, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире One America News Network, доступном на YouTube.

«Президент был очень откровенен как с европейцами, так и с россиянами в том, что он не видит никакой причины, по которой мы должны экономически изолировать Россию», — сказал он в интервью.

Единственная причина для изоляции — продолжение украинского конфликта. В случае мирной сделки Трамп открыт к полному спектру продуктивных договоренностей с Россией в сфере экономики, подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США отметил, что продолжение боевых действий не отвечает ничьим интересам, поэтому Белый дом продолжит работать над урегулированием конфликта и рассчитывает на заключение мирного соглашения.

Еще по теме
США раскрыли территориальные требования России
Туск заявил о появлении российских беспилотников над Польшей
Мадуро объявил начало третьей мировой войны
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
Обсуждение (1)
Картина дня
США раскрыли территориальные требования России
Трамп посчитал бессмысленной экономическую изоляцию России
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
Пугачева рассказала, как решилась на эмиграцию
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
63
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
18
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
17
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
15
Зеленский пригласил Путина в Киев