США раскрыли территориальные требования России

Решение территориального вопроса и гарантии безопасности — две основных темы переговоров об урегулировании конфликта России и Украины, сообщил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в эфире One America News Network, выпуск доступен на YouTube.

«Я думаю, сейчас мы находимся в точке, где, по крайней мере, сузили все до пары основных вопросов. Один из вопросов — территориальный. Россияне хотят около 6 тысяч квадратных километров, которые они еще не захватили. Это то, чего они хотят», — сказал Вэнс.

В свою очередь, украинская сторона настаивает на гарантиях безопасности. По словам Вэнса, «они хотят быть уверены, что, если они заключат сделку, россияне не вернутся через несколько месяцев или лет, потребовав большего».

Американский вице-президент уточнил, что работа по достижению мира продолжается. Он также выразил уверенность, что рано или поздно переговоры завершатся соглашением, которое остановит конфликт.

Ранее президент Владимир Путин по итогам саммита с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске согласился с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности.

При этом Москва требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса, а также с территории Запорожской и Херсонской областей, после чего станет возможна «заморозка» боевых действий.