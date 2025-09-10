Новые «Голодные игры» покажут в России одновременно со всем миром

Шестая часть кинофраншизы «Голодные игры», получившая подзаголовок «Рассвет жатвы», выйдет в официальный российский прокат одновременно со всем миром, сообщила пресс-служба кинокомпании Arna Media.

Картина основана на новом романе Сьюзен Коллинз, вышедшем в марте 2025 года. Действие фильма будет происходить за 24 года до событий оригинальной трилогии. В центре внимания окажется история молодой Хеймитча Эбернети, участвующего в легендарных 50-х Голодных играх.

Съемки «Рассвета жатвы» стартовали в июле этого года. В режиссерское кресло вернулся Фрэнсис Лоуренс, который в перерывах между «Голодными играми» успел экранизировать «Долгую прогулку» Стивена Кинга.

В каст новых «Голодных игр» вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Джесси Племонс, а также восходящие звезды Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван.

Премьера назначена на 19 ноября 2026 года. Дистрибьютором картины в России выступит компания «Атмосфера кино».