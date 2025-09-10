НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новые «Голодные игры» покажут в России одновременно со всем миром

Источник:
Sibnet.ru
162 0

Шестая часть кинофраншизы «Голодные игры», получившая подзаголовок «Рассвет жатвы», выйдет в официальный российский прокат одновременно со всем миром, сообщила пресс-служба кинокомпании Arna Media.

Картина основана на новом романе Сьюзен Коллинз, вышедшем в марте 2025 года. Действие фильма будет происходить за 24 года до событий оригинальной трилогии. В центре внимания окажется история молодой Хеймитча Эбернети, участвующего в легендарных 50-х Голодных играх.

Съемки «Рассвета жатвы» стартовали в июле этого года. В режиссерское кресло вернулся Фрэнсис Лоуренс, который в перерывах между «Голодными играми» успел экранизировать «Долгую прогулку» Стивена Кинга.

В каст новых «Голодных игр» вошли Гленн Клоуз, Киран Калкин, Эль Фаннинг, Рэйф Файнс, Майя Хоук, Джесси Племонс, а также восходящие звезды Джозеф Зада, Уитни Пик, Маккенна Грейс и Бен Ван.

Премьера назначена на 19 ноября 2026 года. Дистрибьютором картины в России выступит компания «Атмосфера кино».

Еще по теме
HBO выпустит сериал «Заклятие» по культовой франшизе
Фильм по BioShock будет основан на первой части игры
Фильм дня: «Переводчик» Гая Ричи
Хоррор «Заклятие 4» установил рекорд по сборам среди фильмов ужасов
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Станция-долгострой «Спортивная» открылась в Новосибирске. ФОТО
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Обсуждение (0)
Картина дня
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
Член СПЧ предложил отправлять участников СВО в Сибирь
Стало известно о возбуждении уголовного дела на Смолова за драку
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

volmen

Старые опытные крысы острее чувствуют приближение катастрофы и первыми покидают корабль.😊

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.

Ura Orlov

Надеюсь Владимир Путин с Андреем Белоусовым по просьбе Великого учёного руса и профессора Игоря Острецова,...