Гарик Харламов появится в спортивном шоу «Титаны»

Шоумен Гарик Харламов станет участником третьего сезона шоу «Титаны», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«Я сам в шоке. Всю жизнь избегал физкультуры, придумывал любые справки и уважительные причины, чтобы не бегать кроссы и не лазать по канату. А теперь вот добровольно пришел в самое спортивное шоу страны», — цитирует пресс-служба Харламова.

Бороться за главный приз в 10 миллионов рублей будут более 100 атлетов, среди которых легенда хоккея Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Александр Поветкин, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, футболист Федор Кудряшов, а также целые спортивные династии: семьи Яшанькиных и Нагорных.

«Титаны» — спортивно-развлекательное шоу на ТНТ, где задания, проверяющие физическую силу, выносливость и ловкость, придумывает искусственный интеллект. В первом сезоне победил скалолаз Магомедрасул Рабаданов, во втором — учитель физкультуры Николай Бобылев.

Новый сезон «Титанов» стартует на ТНТ 21 сентября в 21.00.