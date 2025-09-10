НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Гарик Харламов появится в спортивном шоу «Титаны»

Источник:
Sibnet.ru
151 0
Гарик Харламов на съемках шоу «Титаны»
Фото: © пресс-служба телеканала ТНТ

Шоумен Гарик Харламов станет участником третьего сезона шоу «Титаны», сообщила пресс-служба телеканала ТНТ.

«Я сам в шоке. Всю жизнь избегал физкультуры, придумывал любые справки и уважительные причины, чтобы не бегать кроссы и не лазать по канату. А теперь вот добровольно пришел в самое спортивное шоу страны», — цитирует пресс-служба Харламова.

Бороться за главный приз в 10 миллионов рублей будут более 100 атлетов, среди которых легенда хоккея Илья Ковальчук, олимпийский чемпион Александр Поветкин, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов, футболист Федор Кудряшов, а также целые спортивные династии: семьи Яшанькиных и Нагорных.

«Титаны» — спортивно-развлекательное шоу на ТНТ, где задания, проверяющие физическую силу, выносливость и ловкость, придумывает искусственный интеллект. В первом сезоне победил скалолаз Магомедрасул Рабаданов, во втором — учитель физкультуры Николай Бобылев.

Новый сезон «Титанов» стартует на ТНТ 21 сентября в 21.00.

Еще по теме
НАТО отказалось считать появление дронов нападением на Польшу
Первый канал покажет прямую трансляцию конкурса «Интервидение»
Новый сезон «Голос. Дети» начинается на Первом канале
Две новые наставницы появятся в шоу «Голос. Дети»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Станция-долгострой «Спортивная» открылась в Новосибирске. ФОТО
Украинских мигрантов лишили привилегий в России
Обсуждение (0)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
51
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
39
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
20
Кремль выступил за сохранение Telegram и WhatsApp
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля