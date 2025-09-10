НАВЕРХ
Производство красной икры в России вырастет на треть

«Коммерсантъ»
Икра
Фото: © Sibnet.ru

Производство красной икры в России по итогам лососевой путины может вырасти более чем на 30%, такой прогноз приводит Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Объем производства красной икры по итогам лососевой путины в текущем году может составить 21 тысячу тонн. Год к году показатель вырастет на 31,3%, приводит «Коммерсантъ» прогноз ВАРПЭ.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев предполагает, что вылов по итогам путины в текущем году составит 330 тысяч тонн, увеличившись на треть год к году. На 1 сентября объем добычи составил 312,7 тысячи тонн.

Согласно данным ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак»), с начала путины в нынешнем году было промаркировано более 7,3 тысячи тонн соленой красной икры — это на 18% больше, чем за тот же период прошлого года.

Но на рынок пока не поступает достаточно икры для снижения розничных цен. За год продукция подорожала в среднем на 13%, что привело к снижению продаж.

