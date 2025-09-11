НАВЕРХ
«Дракула» Люка Бессона выходит в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
кадр из фильма "Дракула" (реж. Люк Бессон)
Фото: © фото предоставлено пресс-службой компании «Атмосфера кино»

 Мелодрама «Дракула» Люка Бессона 11 сентября стартует в российском прокате. Французский режиссер сам написал сценарий на основе романа Брэма Стокера, сосредоточившись не на мистической, а на любовной составляющей оригинала.

По сюжету картины, принц Влад II — граф Дракула, вернувшись с победоносной войны во имя церкви, узнает о смерти своей возлюбленной Елизаветы. Убитый горем, он гневается на Бога, который отнял у него самое дорогое. Узнав о том, что его принцесса может однажды возродиться, граф обрекает себя на бессмертие.

«Роман Стокера, по сути, представляет собой историю любви, хотя традиционно читателей больше захватывала его фантастическая и "кровожадная" сторона. Со временем Дракула стал мифическим монстром. Для меня же он, прежде всего, человек, который способен ждать 400 лет, чтобы вновь увидеть свою возлюбленную», — цитирует режиссера пресс-служба компании-прокатчика «Атмосфера кино».

И именно когда Бессон понял это, сразу захотел написать сценарий: «Сначала даже без намерения снимать, но потом так увлекся, что решил сам режиссировать фильм».

Главные роли в картине исполнили Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Прочь»), Кристоф Вальц («Джанго освобожденный», «Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви», «Институт Роузвуд») и Матильда де Анджелис («Леонардо», «Отыграть назад», «Закон Лидии Поэт»).

В мировой прокат фильм «Дракула» вышел 30 июля 2025-го. На сайте Rotten Tomatoes картина имеет 72% свежести на основе шести рецензий.

Культгид #Кинематограф
