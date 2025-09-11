Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» отправится к Международной космической станции (МКС) в четверг, 11 сентября. Космонавтам отправят провизию и новый скафандр, сообщил «Роскосмос».

Пуск ракеты-носителя с космическим грузовиком с космодрома Байконур запланирован на 18.54 мск. Трансляция на сайте «Роскосмоса» начнется в 18.00 мск. В прямом эфире покажут подготовку «Прогресс МС-32» к запуску, схему сближения со станцией, применение спутниковой навигации.

«Прогресс МС-32» доставит космонавтам питание, расходные материалы для работы, азот для внутренней атмосферы МКС, медикаменты и нагрузочные костюмы для профилактики воздействия невесомости. Главная «посылка» — скафандр для работы в открытом космосе «Орлан-МКС» №7.

«Орлан-МКС» №7 по сравнению с предшественниками обладает большим ресурсом и полной автономностью. Словно космический корабль в миниатюре, скафандр весом 112 кг имеет все для обеспечения жизни за бортом МКС до восьми часов (очистка и насыщение воздуха, охлаждение и подогрев, системы связи).

Предыдущий грузовой корабль «Прогресс МС-30», который доставил более 2,5 тонны полезных грузов, отстыковался от МКС 9 сентября. «Прогресс МС-32» причалит на его место 13 сентября.

Накануне космонавты провели тренировку по контролю сближения и телеоператорному режиму управления на бортовом тренажере перед стыковкой грузового корабля.

На Международной космической станции продолжается полет российских участников 73-й длительной экспедиции — космонавтов Сергея Рыжикова, Алексея Зубрицкого и Олега Платонова.