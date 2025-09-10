НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Автор «Кода да Винчи» впервые за 9 лет опубликовал новую книгу

Источник:
The New York Times
178 1

Популярный американский писатель Дэн Браун опубликовал первый за девять лет роман «Тайна тайн» («The Secret of Secrets»). Книга продолжает серию известных текстов о профессоре Роберте Лэнгдоне.

В книге порядка 700 страниц, и она поступила в продажу сразу на 16 языках, пишет The New York Times. В ней профессор Гарвардского университета пытается спасти свою возлюбленную-нейробиолога, на которую охотится таинственная организация.

По сюжету Роберт Лэнгдон едет в Прагу ради лекции его возлюбленной Кэтрин Соломон. Она собирается опубликовать книгу, где содержатся революционные открытия о природе человеческого сознания, покушающиеся на вековые представления. Она утверждает, что наш мозг — не самодостаточная когнитивная сущность, а портал в универсальный разум.

Книга Кэтрин оказывается в центре заговора, в который вовлечены ученый-конкурент, криминальный гений и его бандитские приспешники, двуличные чиновники, мятежный пражский полицейский и мифический Голем.

Браун утверждал, что это «самая сложная и амбициозная книга, которую он когда-либо писал. Но и самая увлекательная». По его словам, процесс создания текста занял у него восемь лет.

Еще по теме
Бэнкси показал новую работу. ФОТО
Михалков официально представил Ефремова в театре
Российские авторы заняли половину в топ-50 самых популярных книг
Ушел из жизни композитор Родион Щедрин
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Станция-долгострой «Спортивная» открылась в Новосибирске. ФОТО
Обсуждение (1)
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
39
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
39
Непальцы свергли власть после запрета соцсетей
20
Кремль выступил за сохранение Telegram и WhatsApp
20
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля