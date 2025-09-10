Автор «Кода да Винчи» впервые за 9 лет опубликовал новую книгу

Популярный американский писатель Дэн Браун опубликовал первый за девять лет роман «Тайна тайн» («The Secret of Secrets»). Книга продолжает серию известных текстов о профессоре Роберте Лэнгдоне.

В книге порядка 700 страниц, и она поступила в продажу сразу на 16 языках, пишет The New York Times. В ней профессор Гарвардского университета пытается спасти свою возлюбленную-нейробиолога, на которую охотится таинственная организация.

По сюжету Роберт Лэнгдон едет в Прагу ради лекции его возлюбленной Кэтрин Соломон. Она собирается опубликовать книгу, где содержатся революционные открытия о природе человеческого сознания, покушающиеся на вековые представления. Она утверждает, что наш мозг — не самодостаточная когнитивная сущность, а портал в универсальный разум.



Книга Кэтрин оказывается в центре заговора, в который вовлечены ученый-конкурент, криминальный гений и его бандитские приспешники, двуличные чиновники, мятежный пражский полицейский и мифический Голем.

Браун утверждал, что это «самая сложная и амбициозная книга, которую он когда-либо писал. Но и самая увлекательная». По его словам, процесс создания текста занял у него восемь лет.