Окаменевшую «черепаху» заметили на Марсе. ФОТО

Аппарат Perseverance прислал с Марса удивительный снимок, на котором исследователи разглядели окаменевшую «черепаху». Изображение опубликовано на сайте NASA.

На фото можно увидеть фрагмент, напоминающий черепашью голову, рядом с ней виден силуэт лап, а верхняя часть схожа с панцирем. Необычный снимок был сделан в кратере Езеро 31 августа 2025 года.

Окаменевшая «черепаха» на Марсе Фото: © NASA

Для получения изображения Perseverance использовал свой прибор SHERLOC, установленный на роботизированной башне марсохода. Он используется для анализа поверхностных материалов и текстур марсианской поверхности.

С научной точки зрения эффект наблюдения «черепахи» объясняется так называемой парейдолией — способностью человеческого мозга дорисовывать хаотичные узоры, превращая их в реальные объекты.