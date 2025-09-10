Вузам установят предельное число платных мест

Минобрнауки начнет согласовывать максимальное количество платных мест в вузах, изменения прописаны в постановлении правительства о платном приеме в вузы на 2026/27 учебный год, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас вузы сами устанавливают количество мест для платного приема, в том числе по неприоритетным специальностям, что не всегда соответствует задачам экономики государства и несет риски снижения качества образования.

Президент Владимир Путин ранее на заседании президентского Совета по науке и образованию заявил, что нужно исключить чрезмерный платный набор по специальностям и направлениям подготовки, на которые нет спроса от экономики и рынка труда.

Предполагаемая дата вступления акта в силу — 1 октября 2025 года, поэтому приемная кампания 2026/27 учебного года пройдет по новым правилам. Для согласования предельного количества мест для платного приема Минобрнауки создаст рабочую группу.

После этого для каждого вуза будут сформированы предложения по количеству платных мест. Учебные заведения смогут их скорректировать, однако для этого им придется обосновать, почему нужно внести изменения.

Планируется, что министерство утвердит итоговое предельное количество мест для платного приема до 31 декабря 2025 года.