«Т-Банк» запустит бесконтактную оплату на iPhone

«ТБанк» приступил к тестированию технологии бесконтактной оплаты с помощью сервиса TPay для пользователей iPhone. При этом вместо NFC технология использует Bluetooth.

«"Тбанк" действительно скоро запустит бесконтактную оплату с помощью сервиса TPay на iPhone», — цитирует представителя кредитной организации ТАСС.

Когда именно эта технология станет доступна всем клиентам банка, в финансовой организации не уточнили.

Пользователи iPhone потеряли возможность бесконтактной оплаты через смартфоны в 2022 году, когда Apple прекратила работу своего сервиса Apple Pay в России.

Первым технологию бесконтактной оплаты на iPhone внедрил «Сбербанк» в рамках проекта «Вжух». Платежи могут работать без интернета, достаточно стартовой страницы приложения.