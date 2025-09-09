НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Т-Банк» запустит бесконтактную оплату на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
151 0

«ТБанк» приступил к тестированию технологии бесконтактной оплаты с помощью сервиса TPay для пользователей iPhone. При этом вместо NFC технология использует Bluetooth.

«"Тбанк" действительно скоро запустит бесконтактную оплату с помощью сервиса TPay на iPhone», — цитирует представителя кредитной организации ТАСС.

Когда именно эта технология станет доступна всем клиентам банка, в финансовой организации не уточнили.

Пользователи iPhone потеряли возможность бесконтактной оплаты через смартфоны в 2022 году, когда Apple прекратила работу своего сервиса Apple Pay в России.

Первым технологию бесконтактной оплаты на iPhone внедрил «Сбербанк» в рамках проекта «Вжух». Платежи могут работать без интернета, достаточно стартовой страницы приложения.

Еще по теме
Долг по зарплате кузбасским шахтерам выплатят в апреле 2026 года
Чем опасно снижение ключевой ставки
ВТБ запустил сервис оплаты проезда по дорогам
Бюджет России рискует потерей налога на прибыль в 1 трлн рублей
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

pepelmetal

А как же хвалёная свобода и демократия окраины ?

mosquito__2010

а зачем нужно было два миллиона украинцев закапывать ? кто знает ребята расскажите пожалуйста.

pepelmetal

Репка обычный русофоб, не более