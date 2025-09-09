Rutube упростил создание новых трансляций

Видеохостинг Rutube обновил функциональность трансляций, сообщила пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга». Теперь авторам будет проще запускать повторные стримы.

Для этого в «Студии» можно выбирать тип ключа трансляции: временный или постоянный, отмечается в сообщении. Постоянный ключ позволяет многократно подавать поток без изменения настроек дополнительного ПО.

При повторной подаче система автоматически создаст новую трансляцию с параметрами, идентичными предыдущей. При необходимости автор стрима может отредактировать параметры в «Студии».

При использовании постоянного ключа одновременно можно запустить только одну трансляцию. Временный ключ продолжает работать в прежней логике, позволяя авторам запускать до 20 параллельных стримов.

Функциональность постоянного ключа удобна для тех, кто регулярно проводит стримы, так как авторы теперь не тратят время на перенастройку программ, а зрители получают стабильный доступ к трансляциям.