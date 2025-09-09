Мадуро объявил начало третьей мировой войны

Третья мировая война уже началась, заявил президент и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы Николас Мадуро.

«Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась», — сказал он в интервью RT.

По словам Мадуро, Соединенные Штаты уже продумали план этой войны с целью навязать свою «политическую, экономическую, культурную и военную гегемонию в мире».

Ранее Мадуро объявил о проведении общенационального призыва сил Боливарианской национальной милиции, а также резервистов и желающих записаться в добровольцы из-за возможной угрозы со стороны США.