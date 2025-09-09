«Протесты зумеров» в Непале после запрета соцсетей

Президент Непала Рамчандра Паудел и премьер-министр страны Шармой Оли подали в отставку на фоне массовых протестов, вспыхнувших после решения о запрете западных социальных сетей.

Протесты в Непале вспыхнули после того, как власти объявили о запрете YouTube, X, Reddit, LinkedIn, WhatsApp, Facebook и Instagram (последние три принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Власти объяснили блокировку якобы нарушением условий регистрации.

Митинги получили название «протесты поколения Z (Gen Zers)», поскольку на улицы вышло много молодежи, передает корреспондент газеты IndiaToday с места событий. Непальские зумеры выступили с официальным обращением. «Эта страна перешла под наше руководство», — заявили они.

Президент Непала и премьер-министр страны подали в отставку. Их отставка «открыла путь для нового политического решения», сказано в обращении.

«Наша минимальная позиция — сформировать гражданское правительство во главе с общепризнанным человеком и провести новые выборы. Благодаря этому мы сможем создать Непал с безопасным будущим для себя», — отметили Gen Zers.

По данным India Today, протестующие хотят видеть на посту премьера известного непальского рэпера Балена Шаха. Ему 35 лет и он занимает пост мэра столицы Непала — Катманду.