Откровенный поцелуй Егора Крида с танцовщицей во время шоу привлек всеобщее внимание. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объявила, что попросит проверить «развратные действия» артиста. Певец ей ответил.

Крид собрал более 86 тысяч зрителей в «Лужниках» 30 августа. Рейтинг концерта обозначался как «12+», маты в песнях запикивались, но многих пользователей Сети возмутили танцовщицы на пилонах и страстный поцелуй Крида в финале песни «Мало».

Депутат Госдумы Виталий Милонов и православные активисты объединения «Сорок сороков» сообщили, что обратятся в полицию с просьбой проверить Крида за показ полуобнаженных девушек несовершеннолетним. То же самое заявила Мизулина.

Раунд 1

Мизулина в телеграм-канале написала, что ей приходят тысячи писем от возмущенных родителей школьников, которые пошли вместе с детьми на мероприятие и «увидели на сцене развратные действия».

«Три с половиной года идет СВО. Каждый день гибнут люди. Наши ребята на фронте точно за это воюют? Так реализуется указ президента "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей"? Как такое возможно на одной из главных концертных площадок страны?» — возмутилась глава ЛБИ.

Она добавила, что отправит обращение в СК и прокуратуру, чтобы те проверили певца «в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних».

Крид резко ответил общественнице. В телеграм-канале он написал, что не считает красиво поставленный танцевальный номер, исполненный девушкой в шортах и топе, и поцелуй с ней развратными действиями.

«Зато я считаю, что разрушать семью в год семьи и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят — это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей, у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины», — отметил он.

Крид намекнул на отношения Мизулиной с певцом Shaman (Ярослав Дронов). Девушку считают виновницей развода артиста, который объявил о расставании с супругой в сентябре 2024 года. Настоящий поцелуй случился у пары на концерте в марте.

Конфликт между Кридом и Мизулиной начался еще в 2023 году, когда общественница обвинила артиста в незаконной рекламе онлайн-казино и назвала его «главным скамером страны». Певец подал в суд, требуя компенсации в 1 миллион рублей за унижение чести и достоинства. Крид настаивал, что «скамер» равно «мошенник». Суд трижды отказал артисту, так как лингвисты не сочли слова синонимами.

Раунд 2

Через два дня Мизулина вспомнила о своем расследовании, связанном с Кридом и нелегальными онлайн-казино. Она заявила, что Крид в 2023-2024 годах рекламировал игорные заведения, а часть из прибыли, «полученной за счет российских детей и подростков, может направляться на финансирование ВСУ Украины».

Общественница намекнула, что этим вопросом занимаются органы, а также добавила, что в 2022 году Крид выступил против СВО, а недавно «засветился на вечеринке ярых русофобов в США».

В ответ певец написал, что Мизулина проявляет симптомы «психически-больной, неудовлетворенной и неуравновешенной женщины». «Главная городская сумасшедшая не спала два дня и две ночи, собирая все свои сфабрикованные обвинения за три года и поддельные скрины, парализуя работу всех служб и компетентных органов. <...> Надеюсь, когда-нибудь ее изолируют от общества и вылечат, а пока мы вынужденно терпим и отбиваемся», — оппонировал Крид.

Певец заявил, что Мизулина раскрутила свои соцсети за счет его имени: «когда у нее произошел первый приступ, у нее их было меньше 10 тысяч (подписчиков)», а также, что она закупает ботов на Украине.

Поддержка сторон

Шоу-бизнес активно поддержал Крида в его конфликте с «безгрешным ангелом». Филипп Киркоров заявил, что «образы и сценки» были выполнены Кридом «в меру и со вкусом», они дополняли смысл композиций. Ларисе Долиной концерт понравился.

Против травли Крида выступила Ольга Бузова, которую, в том числе и Мизулина, пытались отменить за откровенные костюмы на концерте. «Егор несет верные ценности, я вижу его аудиторию, и она в надежных руках. Он тот артист, который может разговаривать с юной аудиторий на одном языке. И это супер», — написала она в телеграм-канале.

«Браво, Егор Крид! Ответил Мизулиной на ее очередной донос», — высказалась Ксения Собчак. По ее мнению, действия «барби-робота» — попытка «пнуть конкурентов Шамана», который «пока „Лужники“ не собирает».

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев посоветовал «всяким общественникам со своими "Лигами интернета" или, как лучше стоит их называть, — "Рога и копыта", заняться действительно социально значимыми вещами».

Вместе с Кремлевым Крид присоединился к трехчасовому крестному ходу, который возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7 сентября.

«Лучи поддержки» Криду послал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. «Искал "разврат", на который жаловались "защитники традиционных ценностей", но так и не нашел. Обычный концертный номер, в стиле артиста. И обычный пустой донос Лиги безопасного интернета», — отметил он.

За Мизулину вступился только губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Так вот. Егор, ты не прав», — обратился он к Криду и пригласил в гости, чтобы поговорить.