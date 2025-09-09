НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Истек срок легализации в России статуса мигранта

Источник:
Sibnet.ru
189 0

Иностранцы, не имевшие законных оснований для пребывания в России, должны были урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года. Теперь легализация невозможна, к нарушителям применят законные меры, включая высылку и запрет на въезд.

Указ касался иностранцев, не имеющих справки для оформления миграционного статуса, регистрации по месту жительства, нарушивших сроки обязательных процедур (медицинское освидетельствование, дактилоскопия, фотографирование), а также имевших иные нарушения миграционного законодательства.

С 5 февраля 2025 года в стране введен новый миграционный режим высылки иностранцев, не имеющих законных оснований для проживания в России, и вводится Реестр контролируемых лиц.

При неурегулировании статуса и несоблюдении правил пребывания
(не более 90 дней суммарно в 2025 году), иностранцы должны покинуть Россию не позднее 11 сентября 2025 года. Нарушителям грозит выдворение из страны и ограничения в ряде сфер (например, в вопросах найма и покупки жилья, банковских операций).

Еще по теме
Вступили в силу новые правила проверки освоения земельных участков
Заработали новые правила обязательного медицинского страхования
Чем грозит несанкционированный запуск дрона
Самые причудливые налоги: на солнце, тень и коровье пуканье
смотреть все
Политика #Законы #Общество
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля
Огромный метеорит упал в центре Новосибирска: что будет
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
37
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
34
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
20
Кремль выступил за сохранение Telegram и WhatsApp
19
Глава ВТБ предложил обрушить курс рубля