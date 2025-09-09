Истек срок легализации в России статуса мигранта

Иностранцы, не имевшие законных оснований для пребывания в России, должны были урегулировать свой правовой статус до 10 сентября 2025 года. Теперь легализация невозможна, к нарушителям применят законные меры, включая высылку и запрет на въезд.

Указ касался иностранцев, не имеющих справки для оформления миграционного статуса, регистрации по месту жительства, нарушивших сроки обязательных процедур (медицинское освидетельствование, дактилоскопия, фотографирование), а также имевших иные нарушения миграционного законодательства.

С 5 февраля 2025 года в стране введен новый миграционный режим высылки иностранцев, не имеющих законных оснований для проживания в России, и вводится Реестр контролируемых лиц.

При неурегулировании статуса и несоблюдении правил пребывания

(не более 90 дней суммарно в 2025 году), иностранцы должны покинуть Россию не позднее 11 сентября 2025 года. Нарушителям грозит выдворение из страны и ограничения в ряде сфер (например, в вопросах найма и покупки жилья, банковских операций).