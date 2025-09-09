НАВЕРХ
Украинских мигрантов лишили привилегий в России

Sibnet.ru
Украинские граждане, находящиеся в России, со среды, 10 сентября должны либо немедленно легализоваться, либо покинуть территорию страны.

Президент России Владимир Путин 20 марта 2025 года подписал указ об отмене льготного режима. 10 сентября документ вступает в силу.

«Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение в Российской Федерации», — гласит текст документа.

С 2022 года для граждан Украины в России действовал льготный режим пребывания. Они могли находиться в России без ограничения срока, а также работать без оформления патента независимо от цели въезда. Для этого им было необходимо пройти медицинское освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.

По данным ООН, в 2022 году насчитывалось порядка 8 миллиона беженцев с Украины. Наибольшее число украинцев приняла России — 2,8 миллиона человек. Это больше, чем приютили Польша и Германия вместе взятые.

По неофициальным данным российских властей, РФ к 2023 году приняла около 5,3 миллиона беженцев с Украины.

Трамп депортирует из США сотни тысяч украинцев


