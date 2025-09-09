Долг по зарплате кузбасским шахтерам выплатят в апреле 2026 года

Долг по зарплате горнякам шахты «Спиридоновская» в Кузбассе достиг 216 миллионов рублей. По самым оптимистичным подсчетам, рассчитаться с сотрудниками руководство предприятия сможет не раньше апреля 2026 года. Об этом в телеграме сообщил вице-губернатор Кузбасса Андрей Панов.

Из 938 сотрудников шахты на рабочих местах остаются 279 человек, которые в основном занимаются жизнеобеспечением предприятия. Долг по зарплате июля «Спиридоновская» сможет выплатить не раньше ноября, написал Панов со ссылкой на гендиректора Вячеслава Малахова.

В июне 2025 года министр угольной промышленности Андрей Брижак региона сообщал, что шахту готовят к консервации из-за проблем в отрасли. Работа на предприятии была прекращена, в июле шахтерам предложили уволиться.

По словам Панова, на угольных предприятиях Кузбасса сегодня более 1,3 тысячи свободных рабочих мест, правительство готово помочь уволенным с трудоустройством.



