Экс‑глава МИД Украины тайно бежал из страны

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что на фоне нового закона о запрете на выезд бывших дипломатов из страны он был вынужден бежать из Киева, «как вор в ночи».

«Никогда бы не подумал, что должен буду бежать из моей страны, как вор в ночи», — рассказал Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Ранее украинское правительство приняло постановление, запрещающее бывшим послам страны в иностранных государствах выезжать за рубеж. Кулеба считает, что это решение было направлено против него и еще «нескольких, как он».

«Мой заработок зависит от заграничных поездок. В некоторых властных кругах царствует старая советская логика, согласно которой свободный гражданин за рубежом сразу становится заговорщиком против своего государства», — заявил экс-глава МИД Украины.

Кулеба возглавлял внешнеполитическое ведомство Украины с марта 2020 года по сентябрь 2024 года. После отставки он стал научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера при Гарвардской школе управления имени Джона Кеннеди.