Первый канал покажет прямую трансляцию конкурса «Интервидение»

Первый канал покажет в прямом эфире трансляцию международного песенного конкурса «Интервидения», который пройдет в Москве на Live Arena 20 сентября, сообщила дирекция общественных связей телеканала.

Трансляция начнется в 20:30 по московскому времени. Перед началом конкурса и сразу по его завершении на Первом выйдут специальные выпуски ток-шоу «Пусть говорят», посвященные конкурсу. Они начнутся в 18:20 и в 0:20, указано в сообщении.

В песенном состязании, согласно официальному сайту «Интервидения-25», примут участие «топовые артисты» из 21 страны. Россию на конкурсе представит Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню Максима Фадеева «Прямо по сердцу».

Победитель конкурса получит 30 миллионов рублей. Он будет определен голосованием международного жюри, состоящего из представителей стран-участниц. От России в состав жюри вошел композитор и продюсер Игорь Матвиенко.

«Интервидение» стало ответом на отстранение России с 2022 года от участия в «Евровидении». Инициатива, озвученная министром культуры РФ Ольгой Любимовой в 2023 году, была поддержана президентом Владимиром Путиным, который в феврале 2025 года подписал указ о проведении конкурса.