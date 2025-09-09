Ростелеком совместно с ГК «Солар» расширили линейку продуктов для безопасности пользователей домашнего интернета. Новый сервис «Фильтр нежелательных сайтов» предназначен для защиты от вредоносного контента и других цифровых угроз.

«Фильтр нежелательных сайтов автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы. Кроме этого, можно самостоятельно ограничить для всех пользователей в доме доступ к сайтам, содержащим "взрослый" или потенциально опасный контент…, а также создать собственную категорию фильтрации или "белый" список разрешенных сайтов», — сообщила пресс-служба компании.

Сервис определяет более 99% всех интернет-сайтов, обновление базы происходит ежедневно.

«Пользователи мобильных устройств уже привыкли к сервисам, которые автоматически блокируют звонки мошенников и подозрительные ссылки — при использовании интернета дома они должны иметь такую же возможность обезопасить себя. Фильтр нежелательных сайтов разработан именно для этого», — цитирует пресс-служба директора по продуктам и тарифам массового сегмента компании Алексея Демяненко.

«Сегодня особенно важно защитить пользователей от фишинга, вредоносных программ и других онлайн-угроз. Мы верим, что скоро наступит день, когда доверие к интернету восстановится — и люди снова смогут спокойно переходить по ссылкам, не опасаясь за свою безопасность», — сказал директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин.

Сервис доступен как для новых клиентов, так и для действующих пользователей домашнего интернета Ростелекома, абоненты могут самостоятельно подключить его в личном кабинете.