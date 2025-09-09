НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Ростелеком защитит от опасных сайтов

Источник:
Sibnet.ru
222 1
Оптика Росетеком
Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком совместно с ГК «Солар» расширили линейку продуктов для безопасности пользователей домашнего интернета. Новый сервис «Фильтр нежелательных сайтов» предназначен для защиты от вредоносного контента и других цифровых угроз.

«Фильтр нежелательных сайтов автоматически блокирует переход на фишинговые и вредоносные ресурсы. Кроме этого, можно самостоятельно ограничить для всех пользователей в доме доступ к сайтам, содержащим "взрослый" или потенциально опасный контент…, а также создать собственную категорию фильтрации или "белый" список разрешенных сайтов», — сообщила пресс-служба компании.

Сервис определяет более 99% всех интернет-сайтов, обновление базы происходит ежедневно.

«Пользователи мобильных устройств уже привыкли к сервисам, которые автоматически блокируют звонки мошенников и подозрительные ссылки — при использовании интернета дома они должны иметь такую же возможность обезопасить себя. Фильтр нежелательных сайтов разработан именно для этого», — цитирует пресс-служба директора по продуктам и тарифам массового сегмента компании Алексея Демяненко.

«Сегодня особенно важно защитить пользователей от фишинга, вредоносных программ и других онлайн-угроз. Мы верим, что скоро наступит день, когда доверие к интернету восстановится — и люди снова смогут спокойно переходить по ссылкам, не опасаясь за свою безопасность», — сказал директор по продуктовому развитию ГК «Солар» Владимир Бенгин.

Сервис доступен как для новых клиентов, так и для действующих пользователей домашнего интернета Ростелекома, абоненты могут самостоятельно подключить его в личном кабинете.

Новости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Запрос на разрешение использования файлов cookie
ТЕМА ДНЯ
Зачем сайты требуют принять cookie
Причина в новых требованиях закона о персональных данных, грозящих владельцам сайтов крупными штрафами
Wink
#ТВ
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
Все чаще скаченные в Сети фильмы или сериалы сжаты с помощью 10-битного кодека HEVC. При этом нередко они отказываются воспроизводиться. Почему так происходит и в чем фишка этого кодека?
 онлайн-сервис «Игровой»
#Интернет
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
Новая платформа от Ростелекома позволяет геймерам покупать игровую валюту и актуальные новинки, а также пополнять баланс кошелька Steam
 Просушка смартфона рисом
#Мобильная связь
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
Все статьи
Обсуждение (1)
Актуальные
обзоры
31 августа
Десятибитное видео: что означает кодировка HEVC
28 августа
«Игровой»: как работает сервис Ростелекома для геймеров
26 августа
Все включено: как выбрать интернет‑тариф для всей семьи
20 августа
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
 Смотреть все