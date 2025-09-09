Вступили в силу новые правила проверки освоения земельных участков

Владельцы всех земельных участков, в том числе садовых и дачных, обязаны освоить их в течение трех лет в соответствии с требованиями закона. С 1 сентября 2025 года в силу вступило постановление правительства, которое определяет список обязательных для собственника работ и признаки неиспользования земли.

За восемь месяцев 2025 года в Новосибирской области объявлено 349 предостережений по неиспользованию земельных участков, это больше, чем за весь 2024 год (231 случай). Рост связан с увеличением проверок с помощью БПЛА, рассказала глава регионального управления Росреестра Светлана Рягузова и ходе пресс-конференции в ТАСС.

Обязанности собственника

Для подготовки участка к использованию по целевому назначению дается три года. Если участок не предполагает строительство жилья, то собственник обязан на допускать захламления и загрязнения участка более, чем на 50%. Он также должен предотвращать зарастание более 50% площади сорняками высотой более одного метра, деревьями и кустарниками.

Если участок расположен в населенном пункте и предназначен для индивидуального строительства (ИЖС), то от собственника требуется не захламлять или загрязнять участок более, чем на 50%, при наличии дома устранять разрушения крыши и стен, вставлять стекла в окна. На это дается год с момента регистрации нарушения.

Если никаких сооружений на участке нет, то в течении пяти лет собственник должен заниматься строительством здания и зарегистрировать на него права, а в семилетний срок достроить и зарегистрировать уже жилой дом.

Меры воздействия

До марта 2028 года нерадивым собственникам земельных участков будут выдаваться предостережения за захламленный участок. С марта 2033 года предостережения выдадут, если дом не строится и права на сооружение не зарегистрированы. С марта 2035 года предостережение последует за незаконченное строительство дома и отсутствие оформленных прав на него.

Если собственник не отреагирует на предостережение, то на следующем этапе ему выдадут предписание. За его невыполнение собственнику грозит уже административное дело и штраф от 20 тысяч рублей.

В случае бездействия собственника, Росреестр может передать материалы органам местного самоуправления, которые подадут иск в суд. Тогда участок выставят на публичные торги и продадут. Бывший собственник получит вырученные деньги за минусом издержек по делу.

По словам Рягузовой, постановление правительство направлено прежде всего на профилактику, на попытку «вернуть собственника на его землю», а также на соблюдение баланса интересов государства и жителей.

В Новосибирской области находятся 1366 садовых и 37 дачных объединений, в которые входят 408,4 тысячи участков. Рягузова отметила, что это один из самых высоких показателей среди регионов страны.