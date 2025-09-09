НАВЕРХ
Министерство добродетели Афганистана сообщило о задержании колдунов

РИА Новости
Сотрудники министерства поощрения добродетели, предотвращения порока и рассмотрения жалоб Афганистана вместе с работниками МВД выявили и задержали трех якобы колдунов, рассказала пресс-служба ведомства.

«Двое из задержанных были схвачены в административном центре провинции Балх, а один — в уезде Кот провинции Нангархар во время совершения колдовских ритуалов, при наличии у них специальных инструментов и книг по магии», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным министерства добродетели, завершено предварительное расследование, и обвиняемые переданы в судебные органы этих провинций «для дальнейшего преследования в соответствии с шариатом».

Представители региональных управлений министерства добродетели утверждают, что «задержанные своими антишариатскими действиями вызывали рознь и раздор между афганскими семьями». По данным ведомства, жители провинций Балх и Нангархар с воодушевлением встретили действия сотрудников министерства.

«Жители указанных провинций отметили, что в прошлые годы колдуны своими обманчивыми заявлениями вводили людей в заблуждение и брали с них огромные суммы денег. Однако сейчас, благодаря усилиям министерства добродетели, это явление идет на спад, и люди избавляются от подобных проблем», — говорится в сообщении.

