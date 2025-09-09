Автором «Тотального диктанта — 2026» стал Алексей Варламов

Российский писатель Алексей Варламов стал автором текста для «Тотального диктанта —2026», сообщила пресс-служба просветительской акции.

Текст, который предстоит написать участникам диктанта в следующем году, уже готов. Он посвящен детству Александра Сергеевича Пушкина и его отношениям с родителями. Сейчас с этим текстом работает Филологический совет проекта.

Варламов отметил, что в идее «Тотального диктанта» его привлекает то, что его участники из года в год решаются проверить грамотность добровольно, не рассчитывая на бонусы и награды, а просто потому, что им это интересно и важно.

«Для меня это, безусловно, определенный вызов: одно дело написать вольный рассказ, совсем другое — небольшой по объему, но веский, законченный текст, да еще самому не наделать в нем ошибок, а то стыдно будет показать организаторам», — цитирует автора пресс-служба «Тотального диктанта».

Алексей Варламов родился 23 июня 1963 года в Москве. Закончил филологический факультет МГУ. Занимается исследованием русской литературы XX века, имеет степень доктора филологических наук. В 2024 году он получил премию «Большая книга» за роман «Одсун».

«Тотальный диктант» — ежегодная просветительская акция по проверке грамотности, зародившаяся в Новосибирске в 2004 году. В 2025 году акция прошла в 112 странах и собрала 1 329 047 участников.