Титов рассказал о готовности компаний из США вернуться в Россию

Американский бизнес готов вернуться в Россию после урегулирования актуальных политических вопросов, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Конечно, есть перспективы. Но все зависит от того, как мы урегулируем все вопросы, которые сегодня еще остаются на повестке дня с точки зрения ситуации, которая сложилась в политической сфере», — сказал Титов в интервью ТАСС.

Он выразил уверенность, что после урегулирования политических вопросов благодаря взвешенной, мудрой политике руководителей стран можно достигнуть согласия.

«Поэтому американские компании готовы приехать в Россию — как крупные, так и малые компании, — но только после того, как этот вопрос будет решен. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет решен», — заключил спецпредставитель президента России.