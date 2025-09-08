НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Титов рассказал о готовности компаний из США вернуться в Россию

Источник:
ТАСС
323 0

Американский бизнес готов вернуться в Россию после урегулирования актуальных политических вопросов, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Конечно, есть перспективы. Но все зависит от того, как мы урегулируем все вопросы, которые сегодня еще остаются на повестке дня с точки зрения ситуации, которая сложилась в политической сфере», — сказал Титов в интервью ТАСС.

Он выразил уверенность, что после урегулирования политических вопросов благодаря взвешенной, мудрой политике руководителей стран можно достигнуть согласия.

«Поэтому американские компании готовы приехать в Россию — как крупные, так и малые компании, — но только после того, как этот вопрос будет решен. Я надеюсь, что в ближайшее время он будет решен», — заключил спецпредставитель президента России.

Трамп объявил о прекращении финансирования Украины
Еще по теме
Россия впервые поставила куриные яйца в США
Россияне смогут подтвердить возраст в магазинах по биометрии
Wildberries внедрил онлайн-примерочную на основе ИИ
Производство подсолнечного масла в России упало на 11%
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Обсуждение (0)
Картина дня
Медведев заявил, что Россия не станет «миндальничать» с Финляндией
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
«АвтоВАЗ» объявил масштабный отзыв автомобилей
Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным
О самом главном
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
37
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
34
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось