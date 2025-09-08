Забайкальский митрополит рассказал о нехватке священников в РПЦ

Дефицит священников есть во многих епархиях Русской православной церкви, пожаловался митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий в эфире ГТРК «Чита».

«Я так думаю, что, если сейчас взять даже самые большие епархии, где самое большое количество священнослужителей, и спросить у правящего архиерея: „Хватает или нет?“, то он тоже скажет, что не хватает. У нас тоже не хватает», — сказал митрополит.

По его словам, сейчас в семинариях региона учатся всего семь человек, и не все из них станут священниками. При этом митрополит планирует построить еще храмы в Чите и районах края.

За последние 10 лет в регионе появилось 70 мест для проведения церковной службы, всего их сейчас порядка 200. Это не только церкви, но и молитвенные комнаты и часовни. Это количество Димитрий назвал «достаточно приличным».



