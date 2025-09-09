Юбилейная сессия Генассамблеи ООН стартует на фоне скандалов

Юбилейная 80-я сессия Генеральной ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН) стартует в Нью-Йорке во вторник, 9 сентября на фоне международных политических скандалов.

Сессия станет «удачным моментом» для обсуждения мировыми лидерами глобальной повестки дня и подтверждения своей приверженности ей, заявила РИА Новости исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Салсия Алишахбана.

Вот только приедут в Нью-Йорк далеко не все мировые лидеры. От посещения юбилейной сессии воздержался президент России Владимир Путин. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Генассамблею ООН из-за резкого ухудшения отношений с США проигнорирует и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Ранее индийские власти отвергли требование США прекратить покупку российской нефти.

«Камнем раздора» станет палестинский вопрос. США в нарушении всех дипломатических норм отказались выдать президенту Палестины Махмуду Аббасу и его соратникам визы для посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Таким образом Белый дом решил поддержать Израиль.

Тем временем, союзники США, в том числе Франция, Канада и Австралия заявили о своих планах на сессии ГА ООН признать Палестину государством, что вызвало большое раздражение в Нью-Йорке.

