НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Нагиев рассчитал размер скромной пенсии

Источник:
Sibnet.ru
208 2
Дмитрий Нагиев
Фото: © кадр из видео шоу Circle Property Dubai на YouTube

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассчитал, что его пенсия будет скромной, а накопленных сбережений не хватит.

«У меня пенсия, я посчитал, у меня косарей 20 будет», — сказал Нагиев в выпуске шоу Circle Property Dubai на YouTube.

Артист добавил, что у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей по текущему курсу), но их может не хватить для безбедного существования.

Так как Нагиев разговаривал с представителями агентства недвижимости в Дубае, он порассуждал, что хорошо бы купить квартиру или апартаменты, это его мечта. В ответ ему посоветовали вложить деньги в коммерческую недвижимость.

Нагиеву сейчас 58 лет. По данным Соцфонда России, средний размер пенсии по старости на 1 июля 2025 года составляет 25,098 рублей в месяц.

Еще по теме
Мизулина назвала концерт Крида шагом к возвращению Пугачевой
Хоккеист Телегин задолжал бывшей жене Пелагее 72 млн рублей
Крид страстно поцеловал танцовщицу на шоу 12+. ВИДЕО
Боня была готова оплатить вертолет для альпинистки Наговициной
смотреть все
Культгид #Светская хроника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным
Кадыров оценил план Трампа по конфликту на Украине
Симоньян объявила о своей страшной болезни и экстренной операции
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
37
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
34
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось