Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев рассчитал, что его пенсия будет скромной, а накопленных сбережений не хватит.

«У меня пенсия, я посчитал, у меня косарей 20 будет», — сказал Нагиев в выпуске шоу Circle Property Dubai на YouTube.

Артист добавил, что у него есть накопления в размере 70 тысяч долларов (примерно 5,7 миллиона рублей по текущему курсу), но их может не хватить для безбедного существования.

Так как Нагиев разговаривал с представителями агентства недвижимости в Дубае, он порассуждал, что хорошо бы купить квартиру или апартаменты, это его мечта. В ответ ему посоветовали вложить деньги в коммерческую недвижимость.

Нагиеву сейчас 58 лет. По данным Соцфонда России, средний размер пенсии по старости на 1 июля 2025 года составляет 25,098 рублей в месяц.