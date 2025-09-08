НАВЕРХ
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий

Президент Владимир Зеленский в интервью американскому каналу ABC заявил, что будет считать победой Украины, если под ее контролем останется хотя бы часть территорий.

Зеленский считает, что президент России Владимир Путин стремится к полному контролю над всей территорией Украины. «Для него [Путина] это победа. И пока он этого не сделает, победа на нашей стороне», — сказал президент Украины.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.

Россия официально требует признания за ней Крыма и четырех новых регионов — Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей.

В начале специальной военной операции (СВО), в 2022 году Зеленский заявлял, что будет говорить с Россией только после возвращения Украины к границам 1991 года. В 2024 году он допустил, что эти границы возвращены не будет.

В начале 2025 года Зеленский заговорил о возможности заморозки конфликта по линии фронта. При этом Киев отказывался признавать это границей де-факто. Сейчас речь идет о том, что Украина «юридически не признает» новые территории России.

