Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним мирную сделку по Украине.

«Очень скоро. В ближайшие пару дней», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли он позвонить Путину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как президенты говорят по телефону

Президент США заявил о своем недовольстве текущей ситуацией на Украине. «Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем», — отметил он.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины, сообщил тогда помощник президента России Юрий Ушаков.