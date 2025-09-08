НАВЕРХ
Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным

ТАСС
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время поговорить с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним мирную сделку по Украине.

«Очень скоро. В ближайшие пару дней», — приводит ТАСС слова Трампа, сказанные им в ответ на вопрос журналистов о том, собирается ли он позвонить Путину.

Президент США заявил о своем недовольстве текущей ситуацией на Украине. «Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано. Мы сумеем это сделать. Я уверен, что мы это сделаем», — отметил он.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Трампа состоялся в ночь на 19 августа. Они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины, сообщил тогда помощник президента России Юрий Ушаков.

