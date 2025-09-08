НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Митволю отказали в помиловании за 9 месяцев до конца срока

Источник:
ТАСС
329 0

Осужденному за хищения при строительстве метро в Красноярске Олегу Митволю отказали в помиловании, сообщил один из его адвокатов.

«Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН», — цитирует адвоката ТАСС. До конца срока Митволю остается не более девяти месяцев.

В 2023 году суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы Олега Митволя, возглавившего совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». По данным следствия, компания за часть работ по проектированию метро получила полную оплату — 954 миллиона рублей. Митволя обвинили в хищении более 900 миллионов.

Метро в Красноярске начали строить в октябре 1995 года, работы много раз останавливали из-за проблем с финансированием. Теперь строительство первой линии метро протяженностью 9,76 километра планируют закончить в 2026 году.


Еще по теме
Аглаю Тарасову обвинили в контрабанде наркотиков
МИД опроверг информацию о невыплатах пассажирам самолета Azal
Прокурор озвучил наказание для отца отравившихся дихлофосом детей
Фургала обязали оплатить расходы давших на него показания свидетелей
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Обсуждение (0)
Картина дня
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным
Кадыров оценил план Трампа по конфликту на Украине
Симоньян объявила о своей страшной болезни и экстренной операции
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
52
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
37
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
34
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось