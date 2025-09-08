Митволю отказали в помиловании за 9 месяцев до конца срока

Осужденному за хищения при строительстве метро в Красноярске Олегу Митволю отказали в помиловании, сообщил один из его адвокатов.

«Со слов Олега Митволя, об отказе администрации президента в помиловании его уведомили через ГУ ФСИН», — цитирует адвоката ТАСС. До конца срока Митволю остается не более девяти месяцев.

В 2023 году суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы Олега Митволя, возглавившего совет директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий». По данным следствия, компания за часть работ по проектированию метро получила полную оплату — 954 миллиона рублей. Митволя обвинили в хищении более 900 миллионов.

Метро в Красноярске начали строить в октябре 1995 года, работы много раз останавливали из-за проблем с финансированием. Теперь строительство первой линии метро протяженностью 9,76 километра планируют закончить в 2026 году.



