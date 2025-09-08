НАВЕРХ
Фильм Джима Джармуша победил на Венецианском кинофестивале

Variety
Джим Джармуш
Фото: LucaFazPhoto / CC BY-SA 4.0

Фильм американского режиссера Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат» получил главный приз 82-го Венецианского кинофестиваля. Картина, получившая от критиков 95% свежести на сайте Rotten Tomatoes, была удостоена «Золотого льва».

В основном конкурсе фестиваля участвовал 21 фильм, включая «Бугонию» Йоргоса Лантимоса, «Метод исключения» Пак Чхан Ука и «Дом динамита» Кэтрин Бигелоу. Основным претендентом на «Золотого льва» считалась драма «Голос Хинд Раджаб» тунисского режиссера Каутер Бен Ханья о войне в Газе, однако эта картина получила лишь второй по значимости приз, пишет Variety.

«Отец, мать, сестра, брат» рассказывает истории трех разных семей в трех часовых поясах: в сельской местности на северо-востоке США, Дублине и Париже, исследуя вечную тему отцов и детей. В касте задействованы любимцы режиссера Адам Драйвер и Том Уэйтс, а также Кейт Бланшетт, Шарлотта Рэмплинг и Майем Биалик (Эми Фарафаулер из «Теории большого взрыва»).


В зарубежный прокат лента выйдет 24 декабря 2025 года. В России картину Джармуша официально покажет кинопрокатная компания «Вольга». Дату выхода на экраны должны объявить «совсем скоро», сообщила пресс-служба компании.


