Бюджет России рискует потерей налога на прибыль в 1 трлн рублей

«Известия»
Сборы налога на прибыли в 2025 году показывают, что бюджет России может недополучить около 1 триллиона рублей. Основной причиной недоимки стала высокая ключевая ставка Центробанка.

За первые восемь месяцев из плановых 4,2 триллиона рублей удалось собрать 2,3 триллиона налога. При таких темпах годовой сбор составит 3,4 триллиона рублей. В случае ухудшения внешнеэкономической обстановки и удешевления энергоресурсов потери бюджета станут еще больше, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

При этом сборы налога с января по август превышают прошлогодний на 77%. Это связано с тем, что с 2025 года ставка по налогу на прибыль выросла с 20 до 25%. В федеральный бюджет теперь поступает сбор в размере 8% вместо 3% (17% идет в региональную казну).

Недополученные средства государство способно компенсировать поступлениями от приватизации или штрафов, считает экономист Андрей Бархота.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил обрушить курс рубля. С начала 2025 года дефицит российского бюджета достиг 4,9 триллиона рублей, это больше, чем власти прогнозировали на весь 2025 год. К концу этого года дефицит бюджета может увеличиться до рекордных 8 триллионов рублей.

