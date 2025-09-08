НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Кадыров оценил план Трампа по конфликту на Украине

Источник:
Sibnet.ru
589 1
Глава Чечни Рамзан Кадыров
Фото: © https://vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнение, что у президента США Дональда Трампа есть план по урегулированию конфликта на Украине, который бы устроил Россию.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

Глава Чечни добавил, что «Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни». Это произошло, так как Запад предоставлял Киеву большое количество оружия.

Трамп во время предвыборной кампании не раз заявлял, что после избрания сможет завершить конфликт на Украине за сутки. Президент надеялся организовать саммит с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским или хотя бы их личную встречу. Но ни один из планов пока так и не реализовался.

Еще по теме
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Госдеп США ужесточил правила выдачи туристических виз для россиян
Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным
Германия создаст запас равиоли на случай войны с Россией
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
Обсуждение (1)
Картина дня
Зеленский назвал победой сохранение Украиной хотя бы части территорий
Трамп анонсировал скорый разговор с Путиным
Кадыров оценил план Трампа по конфликту на Украине
Симоньян объявила о своей страшной болезни и экстренной операции
О самом главном
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
На работе и в жизни: кто здоровается первым
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Все статьи
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Топ комментариев

userkc

у Костина и у всех чиновников зарплата и сбережения должны быть только в рублях, тогда у них другая позиция...

velam

Вкладывание это вы называете покупку вооружения у США ?

pepelmetal

Репка обычный русофоб, не более

c2h5oh76

для сашули, репка- непререкаемый эксперд, сашуля верит только иностранным и в особенности украинским...