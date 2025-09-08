Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сомнение, что у президента США Дональда Трампа есть план по урегулированию конфликта на Украине, который бы устроил Россию.

«Насчет Трампа, я не думаю, что у него есть какое-то однозначное мнение или даже решение, которое устроило бы Россию», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

Глава Чечни добавил, что «Украина разрушила наши города и регионы, много мирных жителей отдали свои жизни». Это произошло, так как Запад предоставлял Киеву большое количество оружия.

Трамп во время предвыборной кампании не раз заявлял, что после избрания сможет завершить конфликт на Украине за сутки. Президент надеялся организовать саммит с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским или хотя бы их личную встречу. Но ни один из планов пока так и не реализовался.