Опубликован новый снимок межзвездного объекта 3I/ATLAS

Ученые обсерватории Gemini South в Чили сделали новый снимок космического объекта 3I/ATLAS. Фотография опубликована на официальном сайте обсерватории.

Цветной снимок свидетельствует, что объект с приближением к Солнцу приобрел широкую светящуюся кому и длинный пылевой хвост, видимый на небе. Это указывает на кометную природу 3I/ATLAS.

Благодаря новым данным впервые удалось изучить состав и размеры частиц из кометного хвоста, а также проанализировать химию вещества, из которого сформирована 3I/ATLAS, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Phys.org.

Межзвездный объект 3I/ATLAS Фото: © Gemini South

Межзвездные объекты в Солнечной системе чрезвычайно редки — 3I/ATLAS лишь третий подтвержденный объект такого класса после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова. Сейчас 3I/ATLAS летит по направлению к Солнцу со скоростью около 221 тысячи километров в час.

Американский астроном и профессор Гарвардского Университета Авраам Леб ранее выдвинул теорию искусственного происхождения 3I/ATLAS, обратив внимание на странности в поведении объекта. Однако большинство ученых отнеслись к выводам американца скептически.