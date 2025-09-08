НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Погода #Здоровье #Еда #Психо #Интересно #Мистика

Опубликован новый снимок межзвездного объекта 3I/ATLAS

Источник:
Sibnet.ru
213 0

Ученые обсерватории Gemini South в Чили сделали новый снимок космического объекта 3I/ATLAS. Фотография опубликована на официальном сайте обсерватории.

Цветной снимок свидетельствует, что объект с приближением к Солнцу приобрел широкую светящуюся кому и длинный пылевой хвост, видимый на небе. Это указывает на кометную природу 3I/ATLAS.

Благодаря новым данным впервые удалось изучить состав и размеры частиц из кометного хвоста, а также проанализировать химию вещества, из которого сформирована 3I/ATLAS, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Phys.org.

Межзвездный объект 3I/ATLAS
Межзвездный объект 3I/ATLAS
Фото: © Gemini South

Межзвездные объекты в Солнечной системе чрезвычайно редки — 3I/ATLAS лишь третий подтвержденный объект такого класса после 1I/Оумуамуа и 2I/Борисова. Сейчас 3I/ATLAS летит по направлению к Солнцу со скоростью около 221 тысячи километров в час.

Американский астроном и профессор Гарвардского Университета Авраам Леб ранее выдвинул теорию искусственного происхождения 3I/ATLAS, обратив внимание на странности в поведении объекта. Однако большинство ученых отнеслись к выводам американца скептически.

Тема: Человек и космос
Комета Lemmon максимально сблизится с Землей
Солнце резко нарастило активность
Огромный метеорит упал в центре Новосибирска: что будет
Создана стиральная машина для космоса
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в организации заговора
Путин пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин сорвал планы «коалиции желающих» по Украине
Эксперт рассказал о панике Зеленского из‑за предложения Путина
Песков рассказал, какие сериалы любит Путин
Наука раскрыла загадку происхождения ядра Земли
Мультимедиа
Какая радуга бывает. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Президент пообещал превратить Россию в страну высоких зарплат
34
Путин назвал лучшее место для разговора с Зеленским
33
Россиянам предложили выбрать слово года — 2025
21
Путин предложил провести встречу с Зеленским в Москве
20
Количество российских первоклассников резко сократилось