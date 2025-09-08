Германия создаст запас равиоли на случай войны с Россией

Немецкие власти на фоне подготовки к потенциальному военному конфликту с Россией намерены включить в национальные запасы больше готовых к употреблению блюд — в частности, консервированные равиоли и чечевицу.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер в подкасте Politico Berlin Playbook отметил, что стратегический запас необходим не только на случай войны. По его словам, продовольственная безопасность также важна при стихийных бедствиях.

Исторически немецкие запасы продуктов на случай критических ситуаций в основном включали необработанные продукты, прежде всего, зерно. По словам Райнера, приготовление таких продуктов занимает слишком много времени.

Для хранения стратегического запаса продовольствия власти Германии намерены задействовать крупные продуктовые сети. План расширения номенклатуры продуктов, которые должны войти в соответствующий перечень, обойдется бюджету страны в 105 миллионов долларов.

Равиоли — макаронные изделия с различной начинкой. Консервированные равиоли впервые применены итальянской армией в Первой мировой войне, после чего стали популярны в Европе и США.